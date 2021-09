Andreolli: «Inter, oggi decisivi i primi minuti. Il Bologna ha qualità»

Andreolli, ex difensore con un lungo passato all’Inter, è oggi nelle vesti di tifoso al Meazza per la partita del Bologna. Intervistato da Inter TV a pochi minuti dal calcio d’inizio ha detto la sua sulla sfida odierna.

PARTIRE BENE – L’ex Marco Andreolli oggi fa il tifoso: «È la prima volta che vengo a vedere l’Inter dopo essere andato via. È la terza partita in settimana, peraltro a inizio stagione: una gara importante, dopo un pareggio in campionato e la sconfitta di mercoledì. Sicuramente è una gara importante e dura, saranno decisivi i primi minuti ma siamo qui per tifare. La difesa? Sì, il Bologna è sempre stato una squadra che, negli ultimi anni da quando c’è Sinisa Mihajlovic, ha tanti giocatori di qualità. Bisogna mantenere alta l’attenzione, fare bene l’approccio alla gara nei primi quindici-venti minuti».