Mauro: «Rigore chiesto dal Monza contro l’Inter? Ciurria si lancia!»

C’è chi ha provato a definire da rigore un contatto fra Ciurria e Acerbi a inizio partita sabato in Monza-Inter. Da Pressing Serie A su Italia 1 Massimo Mauro condanna il comportamento del giocatore biancorosso.

CHE ERRORE! – Massimo Mauro va contro Juan Luca Sacchi: «La qualità più importante è quella di saper aspettare, per l’arbitro. Quando vedi un arbitro che prima di fischiare guarda cosa succede è una delle qualità migliori per capire se un arbitro è di livello: deve essere in controllo di quello che succede. Se fischi prima dai l’impressione di non essere in controllo. Patrick Ciurria con Francesco Acerbi al 4′ di Monza-Inter? Si lancia proprio! Dice che a questo punto cerca di prendere la cosa più importante, ci prova e si lancia. Qui l’arbitro è bravissimo e se ne accorge».