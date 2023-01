VIDEO – Lazio-Empoli 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Empoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



CHE RIMONTA! – Lazio-Empoli 2-2 nella diciassettesima giornata di Serie A. Un anno fa, il 6 gennaio 2022, finì 3-3 con pari biancoceleste allo scadere mentre ora sono i toscani a trovare un punto all’ultimo. Un minuto e diciassette secondi per il vantaggio della Lazio: corner di Luis Alberto, deviazione di Felipe Anderson e ultimo tocco di Francesco Caputo per l’1-0. Al 19′ Mattia Zaccagni controlla un cross dalla destra e manda a lato, ma si rifà al 54′ quando raccoglie un passaggio di Felipe Anderson per il raddoppio. Sembra finita per l’Empoli, che al 59′ si divora il 2-1 con un colpo di testa di Caputo. Quando Sergej Milinkovic-Savic calcia da fuori e prende il palo per la Lazio sembra ulteriormente in controllo la situazione. Ma all’83’ si fa trovare scoperta in difesa, Nicolò Cambiaghi pesca sul secondo palo Caputo che controlla e batte a rete. Sull’ultimo assalto (93′) da corner palla respinta fuori, Razvan Marin controlla e con un gran destro pareggia. Incredibile lo spreco della Lazio.

Video con gli highlights di Lazio-Empoli dal canale ufficiale YouTube dell’Empoli.