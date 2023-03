Mauro: «Per Inzaghi saranno fondamentali i risultati! Evitare fallimento»

Massimo Mauro, ospite a Tutti Convocati su Radio 24, spiega come Simone Inzaghi potrà meritare la riconferma in nerazzurro

RISULTATI FONDAMENTALI – Ecco le parole di Massimo Mauro sul futuro di Simone Inzaghi e di come i risultati potranno aiutare o meno il tecnico a salvaguardare la panchina: «Il livello dei giocatori dell’Inter imporrebbe una continuità importante che al momento non esiste. I risultati finali saranno fondamentali per Inzaghi. Continuare in Champions League e arrivare secondo o terzo in campionato. Credo che se fa così si può perdonare il fatto di non aver vinto lo Scudetto. Altrimenti diventa un fallimento».