Conceicao: «Non parlo di chi gioca! Per l’Inter sarà partita diversa»

Conceicao ha appena concluso la conferenza stampa di vigilia di Porto-Inter.

CONFERENZA CONCEICAO – Questa la conferenza stampa di Sergio Conceicao alla vigilia di Porto-Inter.

Cosa servirà per ribaltare il risultato?

Le partite non sono mai uguali. Nella struttura di squadra dell’Inter ci sono giocatori forti, ma non so se gioca Skriniar o Darmian come terzo centrale con Dumfries a destra. Ci saranno elementi differenti, dipende dai giocatori: anche fra chi ci sarà tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. In base ai giocatori i movimenti sono quasi del tutto diversi, però abbiamo una strategia per affrontarlo. Penso che sarà una partita equilibrata, molto difficile contro una squadra di buoni giocatori. Conosciamo le nostre caratteristiche di squadra intensa e aggressiva, vogliamo imporre il nostro gioco.

Le squadre italiane difendono molto bene in genere. Si può pensare a Toni Martinez e Taremi dall’inizio?

Non voglio parlare di chi giocherà. Domani vediamo chi sarà titolare e chi sarà in panchina.

L’Inter gioca col 3-5-2, domani non ci sarà Otavio. Joao Mario ce la fa oppure può giocare Pepé terzino destro?

Sappiamo che l’Inter gioca con tre difensori e tre in mezzo, ma sarà una partita di altissimo livello. Dobbiamo essere pronti ad adattarci all’avversario, poi vediamo cosa succede. Posso giocare con tre centrocampisti a mia volta, oppure con due esterni alti: vediamo. Joao Mario non ci sarà.

Conceicao, sarà importante trovare subito il gol oppure giocare con maggiore pazienza?

Ci saranno novanta minuti per cercare di ribaltare questo risultato. Dobbiamo fare le cose bene, poi che serva pazienza o meno dipende. Vedremo quale sarà la strategia.

Si aspetta che l’Inter sappia come giocherà il Porto?

Io e lo staff tecnico pensiamo al lavoro quotidiano. Con i giocatori che abbiamo a disposizione cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Il calcio italiano come ho detto altre volte mi piace molto, ho una grande passione per l’Italia. È una nazione fantastica, come Milano, Roma e Parma. Anche il campionato è di livello.

All’andata il Porto ha mostrato un buon livello, poi ci sono state altre partite altalenanti. Cos’è successo?

Fa parte del momento, dell’evoluzione della squadra e dei giocatori. Nelle ultime qui nei momenti importanti dovevamo essere più decisi. Vedi col Gil Vicente in casa, che non è andata bene. In Portogallo di calcio si parla molto poco, questa è una cosa che vorrei sottolineare.

Conceicao, quale sarà la chiave per passare il turno?

Vediamo il comportamento della squadra. Sappiamo di dover fare gol, vogliamo vincere poi se sarà in un determinato livello conta fino a un certo punto.

L’esperienza può essere decisiva per il passaggio del turno?

Non guardo statistiche, storia eccetera. È importante l’esperienza, sono due club con un peso storico molto grande che hanno vinto tanti trofei. Poi durante la partita la storia e le statistiche finiscono da una parte.

Conceicao, sarà più importante la concentrazione dell’Inter o la sconfitta di venerdì?

Io non sono allenatore dell’Inter. Tutte le sconfitte sono pesanti per un club come l’Inter, abituato a vincere. Secondo me sono partite diverse quelle di campionato e di Champions League, a livello mentale l’esperienza che Inzaghi, il suo staff e i giocatori dell’Inter hanno secondo me non entrerà in campo domani. Questa è la mia convinzione.