Porto, Conceicao annuncia assenza in difesa contro l’Inter

Sergio Conceicao sta parlando in questi minuti in conferenza stampa (vedi QUI) dove ha annunciato un’assenza importante in difesa contro l’Inter.

IN DIFESA – Joao Mario, terzino destro del Porto, non sarà a disposizione dei portoghesi in vista della sfida di ritorno di UEFA Champions League contro l’Inter. Ad annunciarlo è stato l’allenatore portoghese, Sergio Conceicao, nel corso della conferenza stampa di vigilia.