LIVE – Conceicao e Galeno in conferenza alla vigilia di Porto-Inter

Conceicao e Galeno saranno protagonisti della conferenza stampa di vigilia di Porto-Inter. L’allenatore e l’attaccante risponderanno alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 14.15. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto).

PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP

All’andata il Porto ha mostrato un buon livello, poi ci sono state altre partite altalenanti. Cos’è successo?

Fa parte del momento, dell’evoluzione della squadra e dei giocatori. Nelle ultime qui nei momenti importanti dovevamo essere più decisi. Vedi col Gil Vicente in casa, che non è andata bene. In Portogallo di calcio si parla molto poco, questa è una cosa che vorrei sottolineare.

Si aspetta che l’Inter sappia come giocherà il Porto?

Io e lo staff tecnico pensiamo al lavoro quotidiano. Con i giocatori che abbiamo a disposizione cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Il calcio italiano come ho detto altre volte mi piace molto, ho una grande passione per l’Italia. È una nazione fantastica, come Milano, Roma e Parma. Anche il campionato è di livello.

Conceicao, sarà importante trovare subito il gol oppure giocare con maggiore pazienza?

Ci saranno novanta minuti per cercare di ribaltare questo risultato. Dobbiamo fare le cose bene, poi che serva pazienza o meno dipende. Vedremo quale sarà la strategia.

L’Inter gioca col 3-5-2, domani non ci sarà Otavio. Joao Mario ce la fa oppure può giocare Pepé terzino destro?

Sappiamo che l’Inter gioca con tre difensori e tre in mezzo, ma sarà una partita di altissimo livello. Dobbiamo essere pronti ad adattarci all’avversario, poi vediamo cosa succede. Posso giocare con tre centrocampisti a mia volta, oppure con due esterni alti: vediamo. Joao Mario non ci sarà.

Le squadre italiane difendono molto bene in genere. Si può pensare a Toni Martinez e Taremi dall’inizio?

Non voglio parlare di chi giocherà. Domani vediamo chi sarà titolare e chi sarà in panchina.

Cosa servirà per ribaltare il risultato?

Le partite non sono mai uguali. Nella struttura di squadra dell’Inter ci sono giocatori forti, ma non so se gioca Skriniar o Darmian come terzo centrale con Dumfries a destra. Ci saranno elementi differenti, dipende dai giocatori: anche fra chi ci sarà tra Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez. In base ai giocatori i movimenti sono quasi del tutto diversi, però abbiamo una strategia per affrontarlo. Penso che sarà una partita equilibrata, molto difficile contro una squadra di buoni giocatori. Conosciamo le nostre caratteristiche di squadra intensa e aggressiva, vogliamo imporre il nostro gioco.

14.28 Finisce Galeno, ora tocca a Sergio Conceicao.

Quali differenze ci saranno rispetto all’andata?

Sarà molto diverso. Giochiamo in casa, coi nostri tifosi. Saranno novanta minuti molto importanti per ogni giocatore, dobbiamo fare un lavoro ottimo.

Come ti senti a livello fisico?

Molto bene. Ho giocato poco nell’ultima partita ma sto bene. Domani voglio essere al 100% in campo e spero di poter giocare novanta minuti, ma dipende dal mister.

Galeno, titolare domani?

Bisogna parlare col mister di questo. Io devo solo lavorare bene in settimana, spero di essere titolare.

Senti che questa è una delle partite più importanti della tua carriera?

Sto pensando solo alla partita di domani, non penso ad altro. È quello che devo fare, essere focalizzato sulla partita.

A Milano l’Inter non è sembrata così superiore, con cosa si presenta il Porto?

Bisogna essere positivi e fare un grande lavoro, giocando con tranquillità. Ognuno deve fare il suo, la cosa più importante è rimanere concentrati per domani e fare in modo di passare il turno.

14.24 Si comincia con Galeno.

14.16 Ancora qualche minuto di attesa.

14.00 Un quarto d’ora all’inizio della conferenza stampa di Sergio Conceicao. Il tecnico presenterà Porto-Inter, partita in programma domani alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao e valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Con lui ci sarà anche Wenderson Galeno. Nell’attesa qui le novità dall’allenamento di rifinitura.