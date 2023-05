Mauro: «Inter favorita, ma occhio al Milan. All’inizio era un sogno»

Prosegue l’attesissimo avvicinamento al derby fra Inter e Milan in Champions League. In occasione di un evento legato alla sua fondazione, Massimo Mauro sembra dare un leggero vantaggio alla squadra di Inzaghi ma senza sbilanciarsi più di tanto.



UNO SHOW – Poco più di quarantotto ore e poi ci sarà l’andata dell’euroderby di Champions League. Per Massimo Mauro significa tanto anche a livello generale: «Sarà il calcio italiano in vetrina, questo è importantissimo. Due squadre in semifinale, poi Inter e Milan, era un sogno all’inizio della Champions League. Poi chi andrà in finale speriamo che possa contendere la coppa a una fra Manchester City e Real Madrid. Per come gioca la favorita è il Manchester City, ma affrontare il Real Madrid è sempre un problema grosso. Anche qui secondo me è favorita l’Inter, ma anche col Napoli il Milan non lo era. L’infortunio di Rafael Leao? Il gol di Theo Hernandez dimostra che se il Milan ha campo può far male. È abituato per tradizione, maglia e storia che in Champions League conta, ma l’Inter è stata l’ultima squadra italiana che l’ha vinta. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bellissima partita, non so quanto sarà bella ma sicuramente emozionante sì».