Mauro: «Inter, messo in difficoltà il Manchester City. Ma sullo 0-0…»

Mauro giudica positivamente la prestazione dell’Inter nella finale di Champions League persa contro il Manchester City. L’opinionista di Mediaset Infinity ha solo un paio di appunti da fare alla squadra di Inzaghi.

POCA MENTALITÀ – Massimo Mauro fa il punto della situazione al termine della finale di Champions League: «Nella partita che abbiamo visto negli ultimi minuti l’Inter ha dimostrato che oltre ad avere cuore e gamba ha anche tecnica e possibilità di gioco e di gol. Ha creato due occasioni non per caso. Erano entrambi cross da destra di Brozovic e c’era l’Inter nell’area del Manchester City. Peccato non aver visto questo sullo 0-0. L’Inter nella fase difensiva è stata molto attenta. È mancata un po’ nella mentalità. A mio avviso sul risultato di parità doveva giocarsela un po’ di più. È stata una partita difficilissima per Lautaro Martinez, che non è riuscito ad essere decisivo come lo è stato fino ad adesso. Dei centrocampisti mi è piaciuto molto Brozovic in fase difensiva. L’unico è stato Calhanoglu che non è riuscito ad essere decisivo là davanti, insieme alle punte. Invece, il Manchester City è riuscito a sbloccare la partita bene. Poi l’Inter è riuscita, con la forza di voler pareggiare, a mettere in difficoltà la squadra di Guardiola».