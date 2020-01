Matuidi: “Inter? Abbiamo visto, grande Atalanta! Rispettiamo, ma la Juventus…”

Condividi questo articolo

Matuidi – centrocampista della Juventus -, intervistato dai microfoni di “Rai Sport” durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, nel commentare la vittoria sulla Roma torna sul pareggio dell’Inter contro l’Atalanta. Al titolo di Campioni d’Inverno non viene dato troppo peso, per ora

SOLO LA JUVENTUS – L’analisi della situazione della Juventus viene fatta brillantemente da Blaise Matuidi dopo l’1-2 in casa della Roma. Il centrocampista francese viene interpellato anche sulla principale inseguitrice: «Se abbiamo visto l’Inter sabato sera? Sì, però l’Atalanta ha fatto una grande gara. Però noi dobbiamo pensare solo a noi, no? Facciamo il nostro campionato senza pensare alle altre. Dopo, se facciamo il nostro lavoro, lo scudetto lo vinciamo noi secondo me. Anche se dobbiamo avere molto rispetto nei confronti delle altre, che stanno facendo una grande stagione. Siamo primi, adesso dobbiamo lavorare per vincere tutte le partite». Questo il punto di vista di Matuidi sulla fine del girone di andata dopo Roma-Juventus.