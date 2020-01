Politano, l’Inter lo cede a due condizioni: interesse non solo del Milan

Politano, anche sabato sera in Inter-Atalanta, non ha avuto un subentro felice. Per il numero 16 continuano le voci di mercato: secondo Sky Sport la società ha deciso come rispondere agli interessamenti delle varie squadre, fra cui il Milan.

IN VENDITA – Matteo Politano può già lasciare l’Inter nel mese di gennaio, ma a due condizioni. Per il numero 16 la società vuole un’offerta adeguata come minimo in prestito con obbligo di riscatto, e a patto che arrivi Olivier Giroud. Lo riporta Sky Sport, che aggiunge come per il francese del Chelsea la distanza sia di un milione di euro, facilmente colmabile. Serve quindi trovare prima un altro attaccante, poi potrà avvenire la cessione dell’ex Sassuolo. Su di lui ci sono soprattutto il Milan, poi anche il Napoli e la Fiorentina. Da capire se ci sarà un’accelerazione della Roma, dopo il gravissimo infortunio di Nicolò Zaniolo questa sera (vedi articolo). Per Politano queste potrebbero essere le sue ultime settimane all’Inter, a patto che qualcuno presenti un’offerta a titolo definitivo, immediato o differito.