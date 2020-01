Zaniolo, dopo lâ€™infortunio in Roma-Juventus lâ€™incoraggiamento dellâ€™Inter

Zaniolo, dopo l’infortunio in Roma-Juventus l’incoraggiamento dell’Inter

Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato in Roma-Juventus (vedi articolo). Pronto il messaggio d’incoraggiamento dell’Inter, che lo ha avuto tra le proprie fila nella stagione 2017/2018

IN BOCCA AL LUPO – Nicolò Zaniolo sarà operato nella giornata di domani dopo il grave infortunio subito in Roma-Juventus di questa sera. L’ex centrocampista dell’Inter rischia di perdere anche gli Europei con l’Italia. Non è tardato ad arrivare il messaggio di sostegno e affetto della società interista: “Domani saremo tutti con te Nicolò!“. Di seguito il post dell’account Twitter ufficiale del club nerazzurro che manifesta così tutta la propria vicinanza al numero 22 giallorosso e patrimonio del calcio italiano.