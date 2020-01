Eriksen, l’Inter sposta i tempi: un assist dal Tottenham per gennaio – Sky

Eriksen resta un obiettivo dell’Inter a gennaio. Secondo quanto riportato nel corso di “Sky Calcio Club” nella corsa al centrocampista del Tottenham i nerazzurri sono favoriti da un vantaggio. Ecco le novità riguardanti il danese, in scadenza di contratto con gli Spurs.

SI FA SUBITO? – Christian Eriksen può essere il primo acquisto dell’Inter nel 2020? Sky Sport fa sapere che per il danese del Tottenham il primo tentativo dei nerazzurri era per la prossima stagione, essendo lui in scadenza al 30 giugno, ma poi le cose sono cambiate. Il motivo è dato dalle difficoltà di Arturo Vidal a liberarsi dal Barcellona, soprattutto nel caso in cui dovesse essere esonerato Ernesto Valverde. Per il momento questo non è ancora successo, ma si attendono novità nei prossimi giorni e la posizione del cileno potrebbe cambiare. Ecco quindi che l’Inter si è mossa subito per gennaio, facendo un’offerta all’agente di Eriksen, che era a Milano venerdì. Forse già nel lunedì appena iniziato è prevista la risposta, che si spera possa essere positiva. In caso di OK del giocatore l’Inter andrebbe dal Tottenham a trattare il trasferimento immediato, favorita dal fatto che gli Spurs hanno fretta di venderlo a gennaio per prendere un minimo indennizzo per non perderlo a zero a giugno, sapendo ormai che il rinnovo di Eriksen è da escludere.