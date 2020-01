Politano, primo contatto con la Roma! Esterno dell’Inter in lizza con un altro

Politano sembra essere entrato nelle mire della Roma, dopo l’infortunio di Zaniolo (QUI) e le tante altre defezioni nel ruolo. Il giornalista Claudio Raimondi, durante “Pressing Serie A” su Rete 4, riporta di un primo contatto per l’esterno dell’Inter

RITORNO ALLA BASE? – Così Claudio Raimondi: «Cengiz Under prima della partita (Roma-Juventus, ndr) sembrava lontano dalla Roma ma è tolto dal mercato fino alla partita di Coppa Italia di giovedì contro il Parma. Si era parlato di uno scambio con Suso, che è un’opzione anche se lo spagnolo sente forte il richiamo della Liga. Il Siviglia dell’ex DS giallorosso Monchi ha l’idea di riportarlo lontano dall’Italia. Ma attenzione, perché pochi minuti fa abbiamo saputo che c’è un primo contatto vero e da seguire per Matteo Politano. La Roma c’è come candidatura forte oltre al Milan per Politano, per sostituire Zaniolo. Sono questi i due obiettivi di lavoro di Gianluca Petrachi in queste ore».