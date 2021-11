Matthaus: «Barella top. Inter, prendi Wirtz! Preferisco Lukaku a Dzeko, ma…»

Matthaus gioca in anticipo il Derby di Milano, che potrebbe anche non essere decisiva per lo Scudetto. L’ex centrocampista dell’Inter, intervistato dal collega Cornacchia per Tuttosport in quanto giurato del “Golden Player 2021”, dà anche un consiglio di mercato alla società nerazzurra

DERBY E SCUDETTO – Il weekend della stracittadina è imminente e Lothar Matthaus si prepara: «Il Milan è in testa alla classifica assieme al Napoli e ha 7 punti punti di vantaggio sull’Inter: sono tanti. Ma nel derby questi aspetti non contano. I nerazzurri sono attrezzati per vincere e arrivare al big match con il morale alto grazie all’importante vittoria in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol». Il Derby di Milano sarà importante ma magari non decisivo per lo Scudetto, secondo Matthaus: «Spero si ripeta l’Inter ma, ancora più del Milan, vedo favorito il Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è la più stabile e subisce pochi gol».

ATTACCO A CONFRONTO – Matthaus si esprime sui possibili protagonisti in Milan-Inter di domenica sera a San Siro: «Punto su Edin Dzeko per battere il Milan! Dzeko non sarà Romelu Lukaku, che io preferisco, ma è una garanzia. Ammiro tantissimo anche Lautaro Martinez: ha tecnica, dribbling, gol… Il mio “10” sta benissimo sulle sue spalle. Zlatan Ibrahimovic non è soltanto un campione: è magico! In campo e fuori». Questa la risposta che Matthaus dà al collega Filippo Cornacchia, autore dell’intervista pubblicata sulle pagine del quotidiano Tuttosport oggi in edicola.

CENTROCAMPO FUTURO – A Matthaus, nelle vesti di giurato per il “Golden Player 2021”, viene chiesto un voto per il centrocampista interista Nicolò Barella: «Molto alto. Barella è un box to box all’inglese e si sta imponendo al top tanto con l’Inter quanto con l’Italia». Infine, è tempo di consigli per acquisti da parte dello stesso Matthaus, che ha un nome per il centrocampo dell’Inter: «Florian Wirtz, il 18enne del Bayer Leverkusen».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia