Tatarusanu: «Milan-Inter, non siamo più una sorpresa! Io ho esperienza»

Tatarusanu, portiere del Milan che sta attualmente sostituendo l’infortunato Maignan, in una lunga intervista su TuttoSport ha parlato del derby.

SOSTITUTO – Tatarusanu sostituirà ancora una volta il portiere titolare, Mike Maignan, ma il portiere rumeno tiene a precisare che non si sente un secondo portiere: «Vero che non ho giocato tanto negli ultimi 2-3 anni, ma prima ho sempre fatto il titolare. Ho esperienza alle spalle, non mi sono mai visto come un secondo portiere».

IL DERBY – Tatarusanu dice la sua riguardo Milan-Inter: «Non possiamo più essere considerati una sorpresa. È riduttivo dire così, abbiamo dimostrato sul campo con le vittorie di meritare la posizione dove siamo. Sarà una partita importante che vale tre punti, ma è pur sempre il derby. Faremo di tutto per vincere. No rispetto l’Inter ci conosciamo meglio, le nostre idee devono essere il punto di forza rispetto l’Inter. Loro sono una squadra forte, sarebbe riduttivo indicare un singolo giocatore. Dobbiamo pensare ad affrontarli come squadra nel loro complesso».

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara