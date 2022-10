Matrone: «Inter ritrovata, Bastoni sembrava il gemello scarso»

Vincenzo Matrone era oggi ospite a Calcio Tonight, programma di Sportitalia. L’ex calciatore, ritiratosi nel 2004, ha parlato del momento dell’Inter.

FORMA – Vincenzo Matrone, ex giocatore, tra le tante del Foggia, e oggi opinionista era ospite a Calcio Tonight. Al programma di Sportitalia, ha parlato del momento dell’Inter: «Vedevo un’Inter non in forma. I giocatori erano irriconoscibili, non sembravano loro. Bastoni sembrava il gemello scarso, Barella sbracciava e basta. Skriniar non riusciva a fare uno stop, distratto forse anche dal mercato. Ora si vede che stanno bene fisicamente. Hanno ritrovato la forma mentale, e con essa quella fisica, e in campo si vede. Gli impegni in Champions League lo dimostrano». Così l’ex calciatore sui nerazzurri.