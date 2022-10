Biasin: «Inzaghi sta azzeccando tutto, anche a Barcellona cambi giusti»

Biasin si è concentrato su Inzaghi e sulla sua gestione delle ultime partite dell’Inter. Per il giornalista, al momento, il tecnico nerazzurro sta prendendo tutte decisioni corrette anche sui cambi.

IL SUO MOMENTO − Fabrizio Biasin, a Radio Sportiva, difende il lavoro di Simone Inzaghi: «I cambi di Barcellona? Il doppio confronto è stato gestito bene da Inzaghi vincendo la sfida con Xavi. Quest’anno ha sbagliato, ma nelle ultime uscite ha fatto bene. Vedendo i campi di Barcellona inizialmente sono rimasto un po’ perplesso ma alla fine alcuni di questi sono risultati corretti. Vedi Robin Gosens, poi puoi prendere gol da Robert Lewandowski con qualsiasi giocatore in campo. A Inzaghi gli si chiede di prendere delle decisioni. Sta azzeccando tutto, poi se sbaglierà lo massacreremo ma si è tirato fuori dal burrone in cui si era infilato».