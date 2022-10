Paventi: «Spalletti anche all’Inter ottimo comunicatore e gestore»

Il giornalista Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport da Appiano Gentile, ha analizzato lo stile comunicativo dell’allenatore toscano nel suo periodo all’Inter.

MOLTO BRAVO A COMUNICARE − L’inviato ad Appiano Gentile Andrea Paventi, ha espresso un suo giudizio sulle capacità comunicativa di Spalletti negli anni all’Inter: «Il Luciano Spalletti dell’Inter è stato un personaggio molto dinamico. A livello di comunicazione è riuscito a gestire bene anche un caso spinoso come quello di Mauro Icardi. Ha affrontato tutte le situazioni prendendole di petto, comprese quelle più complicate. Nel suo periodo a Milano ha ottenuto comunque ottimi risultati. Spalletti è riuscito infatti a riportare i nerazzurri in Champions League per due anni consecutivi dopo una lunghissima assenza».