Scarnecchia: «L’Inter può rientrare per lo scudetto! Basta una cosa»

Scarnecchia è possibilista sul vedere l’Inter di nuovo in corsa per vincere la Serie A. Intervenuto a Microfono Aperto, su Radio Sportiva, l’ex calciatore dà speranze sia ai nerazzurri sia alla Juventus.

TUTTO FATTIBILE – La Serie A oggi comincia l’undicesima giornata, ma per Roberto Scarnecchia è ancora presto per parlare di verdetti. Anche per chi è indietro in classifica, come l’Inter: «Assolutamente sì. Sia l’Inter sia la Juventus possono tornare tranquillamente a lottare per lo scudetto. Possono rientrare nel gruppo, perché abbiamo visto che con tre punti rientri subito. Basta che una squadra faccia due pareggi e con altrettante vittorie recuperi quattro punti».