Matri: «Skriniar? Avrà un’offerta più importante. Inter, questo l’attacco migliore»

Matri parla nel pre-partita di Monza-Inter nel corso della trasmissione di DAZN. Tra i temi affrontati quello di Skriniar e dell’attacco nerazzurro. Di seguito le valutazione dell’ex giocatore.

ATTACCO MIGLIORE – Alessandro Matri interviene nel pre-partita di Monza-Inter nel corso della trasmissione di DAZN. Così l’ex calciatore: «Non è che Milan Skriniar non vuole stare all’Inter, probabilmente avrà un’offerta importante dall’altra parte. Secondo me la coppia d’attacco migliore è formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Romelu Lukaku non sta ancora bene. In questa condizione Dzeko è inamovibile. Lui è più intelligente, mentre gli altri due sono più prima punta. Però nell’interesse di Simone Inzaghi c’è recuperare Lukaku. Quando sta bene è straripante. Ma l’allenatore deve contestualizzarlo nel suo gioco. A Lukaku se togli la profondità rischi di perdere la sua qualità maggiore di saper trascinare gli avversari. Se vuoi vincere lo scudetto è importante avere tutti e tre».