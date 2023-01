Monza-Inter 1-2 al 45′, botta e risposta prima del sigillo di Lautaro Martinez!

Termina sul punteggio di 1-2 il primo tempo di Monza-Inter, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’U-Power Stadium in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

INIZIO DI FUOCO – Il primo tempo di questo Monza-Inter parte subito con i fuochi d’artificio: al 10′ infatti si sblocca il risultato. Alessandro Bastoni dalla sinistra pennella un cross perfetto sul secondo palo, dove sbuca Matteo Darmian che anticipa Carlos Augusto e mette in porta la rete dello 0-1. Neanche il tempo di festeggiare, però, che sull’azione seguente arriva subito il pareggio: lo firma Ciurria che riceve palla dalla destra dai piedi di Pessina, controlla e con il piatto manda la sfera nell’angolino dove André Onana non ci può arrivare. Quando sembra che la gara stia per addormentarsi, arriva al 23′ il pasticcio difensivo di Pablo Marí che tiene palla nella sua area di rigore dopo averla ricevuta da Di Gregorio e Lautaro Martinez gliela strappa, concludendo poi a porta sguarnita per l’1-2. Risultato con cui termina, dopo due minuti di recupero, questo primo tempo.

MONZA-INTER 1-2 AL 45′ – I MARCATORI

Darmian al 10′, Ciurria (M) all’11’, Lautaro Martinez al 23′