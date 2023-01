VIDEO – Fiorentina-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sassuolo, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



NEL RECUPERO – Fiorentina-Sassuolo 2-1 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. La Fiorentina trova oltre il 90′ la prima vittoria del suo 2023. Nel primo tempo il più pericoloso è il Sassuolo, con Pietro Terracciano decisivo nel negare il gol a un diagonale di Davide Frattesi e un inserimento di Andrea Pinamonti. All’intervallo Vincenzo Italiano inserisce Riccardo Saponara, che lo ripaga dopo appena 169 secondi. Su una palla giocata in area da Christian Kouamé sbaglia Gian Marco Ferrari e il subentrato di controbalzo mette dentro. Un rigore porta al pareggio del Sassuolo, per fallo di mano di Dodò su tiro di Domenico Berardi. Quest’ultimo spiazza Terracciano per l’1-1 al 57′. Nel finale la Fiorentina si riporta in avanti, con Andrea Consigli che nega il 2-1 di testa a Nicolas Gonzalez. Un minuto dopo però c’è un tocco col braccio di Ruan Tressoldi su tentativo di Aleksa Terzic, che dopo lunga attesa e review al VAR è di nuovo da rigore. Calcia proprio Gonzalez, al rientro dopo un lungo infortunio, e dà ai viola i tre punti. Sassuolo quintultimo.

Video con gli highlights di Fiorentina-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.