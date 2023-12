Matri: «Inter non deve focalizzarsi su un solo obiettivo! Meglio i titolari»

Matri parla degli obiettivi stagionali dell’Inter, facendo riferimento allo scudetto, ma soprattutto al percorso importante in Champions League. L’ex attaccante ne ha parlato su “Tutti bravi dal divano” in diretta su DAZN.

TUTTI OBIETTIVI IMPORTANTI – Alessandro Matri non è d’accordo con la scelta di Simone Inzaghi di fare turnover in Champions League: «Contro la Real Sociedad io avrei preferito giocare con i titolari e provare ad arrivare primo nel girone. Secondo me deve stare molto attento Inzaghi a focalizzarsi troppo sul campionato, vero che è l’obiettivo principale e l’ancora per Inzaghi e che tutti lo danno per favorito. L’Inter deve pensare di poter affrontare sia il campionato che la Champions League, certe volte anche con la formazione titolare. Non sempre si deve coinvolgere tutta la rosa, ci sono alcuni momenti della stagione dove giocano sempre gli stessi, ce lo insegnano tutte le grandi di tutti i campionati».