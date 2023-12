Behrami: «Scudetto, l’Inter ha l’obbligo di vincere! Mi preoccupa…»

Behrami nel corso di “Tutti bravi dal divano” su DAZN, ha parlato della lotta scudetto e in particolare dell’obbligo che avrebbe, secondo lui, l’Inter di Simone Inzaghi.

UN OBBLIGO – Valon Behrami ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi: «C’è l’obbligo di vincere da parte dell’Inter per la superiorità che c’è in campo. Quando hai in mano una squadra come questa non capisco perché l’obiettivo deve essere solo uno. Perché buttar via la Champions League. Questa è una mentalità preoccupante».