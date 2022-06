M. Materazzi: «Lukaku arma in più, Correa antagonista di Dybala. Dzeko resta!»

Matteo Materazzi mantiene aperta la possibilità che arrivi anche Dybala, dopo l’ufficialità di Lukaku. Intervistato da TuttoMercatoWeb, l’agente e fratello dell’ex difensore dell’Inter Marco è invece sicuro che Dzeko non andrà via.

ATTACCO PESANTE? – Matteo Materazzi dà un giudizio sul reparto avanzato dell’Inter: «Romelu Lukaku è un grandissimo giocatore, è stata una grande operazione. E sarà un’arma in più per i nerazzurri e per Simone Inzaghi. Arriverà anche la Joya? Edin Dzeko, Joaquin Correa, Lautaro Martinez, Lukaku…. Manca sempre il quinto, Paulo Dybala, che può fare diversi ruoli. E Correa sarà l’antagonista di Dybala. Inevitabile cessione per Dzeko? No, perché ha fatto molto bene e può essere utile alla causa. Resterà all’Inter».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo