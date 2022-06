Matri: «Lukaku in Serie A è devastante, Inter sicuramente tra le favorite»

Alessandro Matri, in collegamento da Formentera, ha parlato su Sportitalia mercato del ritorno all’Inter di Lukaku. Il belga, detta dell’ex attaccante, può ritornare a fare la differenza

DIFFERENZA − Matri ha commentato l’arrivo di Big Rom: «Ritorno Romelu Lukaku all’Inter? Il belga ha delle caratteristiche che lo rendono devastanti per il nostro campionato, può fare bene in ogni partita. Sarà interessante vedere come si approccerà nuovamente all’Inter e con la squadra. Però credo faccia bene, inoltre, è tornato con una voglia incredibile. Favorita Inter? È presto ma l’aver ripreso Lukaku la rimette sicuramente tra le favorite».