Prima Pagina IN Edicola: Lukaku scalda i tifosi dell’Inter! Contropiede Bremer

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

«Qui sono a casa». Lukaku: Inter, segnerò tanto. E io mantengo sempre le promesse. Il centravanti firma e si presenta: giocherà con la maglia numero 90. Romelu scalda subito i tifosi in un video con Zhang: «Voglio fare di più rispetto alla mia prima esperienza. Grazie per avermi ripreso».

TUTTOSPORT

Amore Lukaku e contropiede per Bremer. Inter: ritorno trionfale di Romelu.