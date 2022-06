Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 30 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà l’1 luglio e chiuderà l’1 settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato Inter.

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI − Romelu Lukaku è ritornato ufficialmente all’Inter. Il belga ha sostenuto le visite mediche e firmato il nuovo contratto. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore nerazzurro (vedi articolo). Non solo Big Rom, l’ultima è stata anche la giornata dell’arrivo e delle firme di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese arriva dall’Empoli (vedi articolo). Nessuna novità per Paulo Dybala, mentre per Gleison Bremer ecco la cifra di chiusura col Torino (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE − André ONANA (Ajax, P), Henrikh MKHITARYAN (Roma, C), Kristjan ASLLANI (Empoli, C), Raoul BELLANOVA (Cagliari, D)

ARRIVI UFFICIALI − Romelu LUKAKU (Chelsea, A)

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI − Novità per Stefano Sensi, tutto fatto tra Inter e Monza con lo stesso centrocampista che ha accettato la proposta del club brianzolo. Il giorno delle visite mediche lo ha comunicato lo stesso Adriano Galliani (vedi articolo). Per Andrea Pinamonti, l'Atalanta prova l'accelerazione definitiva. Fissato tra poche ore un incontro con l'Inter, i dettagli (vedi articolo). Visite mediche con l'Anderlecht invece per Sebastiano Esposito, manca solo l'annuncio ufficiale. Queste le sue parole (vedi articolo). ADDII GIÀ CERTI – Aleksandar KOLAROV (ritiro, D), Andrea RANOCCHIA (libero e passato al Monza, D), Matias VECINO (libero, C), Ivan PERISIC (Tottenham, C)