Materazzi: «L’Inter può regalare un sogno! La notte prima del Camp Nou…»

Materazzi carica l’Inter prima della sfida di Champions League contro il Milan (vedi probabili formazioni). L’ex calciatore, intervenuto su Sky Sport 24, ricorda anche alcuni momenti legati al triplete.

SOGNO – Marco Materazzi rilascia alcune emozionanti dichiarazioni prima di Inter-Milan: «Io e Pandev andavamo molto d’accordo. Con lui, Chivu e Stankovic eravamo come fratelli, formavamo il tavolo degli zingari. Pandev si è fatto voler bene dai tifosi ma anche dai compagni, cosa fondamentale per poter arrivare a gennaio e fare la differenza come fece lui quell’anno all’Inter. La notte prima della partita al Camp Nou non ho dormito. Sapevamo che andavamo su un campo difficilissimo, contro una delle squadre più forti della storia. Difendere il 3-1 non era facile perché c’era quel gol fuoricasa. Quando è stato espulso Thiago Motta diventava uno scoglio ancora più insormontabile. L’unione e la volontà di voler portare per forza a casa quella finale ha fatto sì che la raggiungessimo. Da tifoso dell’Inter l’unica paura è non saper gestire il vantaggio. Tenendola sullo 0-0 basta una scintilla per andare in svantaggio. Poi diventa molto più difficile e con più pressione da gestire. I ragazzi stanno dimostrando la condizione fisica e mentale che hanno e penso che domani andranno in campo per far sì che diventi una formalità. Se fai sette partite di Champions League senza subire gol vuol dire che qualcosa di buono hai fatto. Somiglianze fra questa Inter e quella del triplete? Preferisco la mia però spero che questa di oggi ci porti in finale e magari ci possa regalare un sogno quasi insperato. Per questo diventerebbe più bello. Noi in quegli anni sapevamo che prima o poi doveva arrivare la Champions League perché chi andava in campo poteva fare la differenza. Adesso l’Inter può regalare un sogno e io me lo auguro».