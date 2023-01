Materazzi: «Inter, riscattare gli ultimi derby! Due Supercoppe preferite»

Materazzi ha vinto la Supercoppa Italiana con l’Inter in quattro circostanze. L’ex difensore, in vista della partita di domani contro il Milan, si augura che possa esserci il riscatto nel derby. Ne ha parlato a Inter TV.

RIBALTARE TUTTO – Marco Materazzi carica in vista di Milan-Inter: «Parto dal presupposto che tutte le coppe sono bellissime, al di là dell’importanza. Fino a poco tempo fa magari la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia avevano meno importanza, ma adesso c’è l’attesa e il valore della partita. Al di là del trofeo poi c’è il continuo del campionato, giochi con una delle più acerrime rivali storiche. Contro i cugini non è mai bello perdere, quindi mi auguro che i ragazzi siano carichi e vogliano riscattare gli ultimi due-tre derby che ci hanno penalizzato tanto. Spero che l’ago della bilancia pesi dalla nostra parte, ci aiuterebbe per recuperare i punti che mancano».

UOMINI CHIAVE – Materazzi prova a individuare chi potrebbe deciderla per l’Inter: «Tutti hanno lo spirito giusto, ma Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Anche Alessandro Bastoni, che è interista: ne abbiamo, sono fiducioso. Un ricordo della Supercoppa Italiana? Penso quella dopo il Mondiale vinto. Riprendi il percorso, torni al club e pensi di essere un pochino scarico perché hai vinto il massimo e non sai se hai lo stesso stimolo. Il ricordo è che abbiamo vinto, contro gli avversari storici di quel periodo ossia la Roma, e perdevamo 0-3 dopo mezz’ora. Ci fu il gol di Luis Figo per il 4-3. L’altra mia preferita è quella a Torino, la nostra prima grande vittoria quando fece gol Juan Sebastian Veron».

ANDATA E RITORNO – Materazzi apre una parentesi sulla ripresa della Serie A per l’Inter dopo lo stop per i Mondiali: «È come una Champions League, divisa in due tronconi. Puoi fare benissimo nella prima parte e male nella seconda o viceversa, adesso c’è da correre tantissimo. Tornerà anche la Champions League, che sarà importante. Il Napoli sta meritando il primo posto, ma non vedo grandi rivali per come siamo strutturati. A oggi dobbiamo arrivare al secondo posto e consolidarlo, poi se qualcuno dovesse fare un passo falso davanti noi ci siamo: l’abbiamo dimostrato giocandoci contro ed essendo l’unica squadra ad averli battuti. Ci sono ancora tanti punti».

NUOVO MONDO – Sarà la seconda volta che si gioca un derby fra Inter e Milan lontano da Milano (vedi precedenti). Materazzi vede bene il fatto di giocare a Riyad: «Domani ci saranno 58.000 spettatori, più di Real Madrid e Barcellona: questo dev’essere un dato che fa ben sperare. Il calcio si sta allargando, non ci sono più partite facili: la dimostrazione è l’Argentina in Qatar, che ha perso contro l’Arabia Saudita. Ben vengano queste partite, sono aperto a certe soluzioni».