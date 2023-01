Cremonese, impresa come l’Inter: batte il Napoli (ai rigori) in Coppa Italia!

Clamoroso colpaccio della Cremonese, che pur giocando venti minuti in dieci porta il Napoli ai rigori e lo elimina dalla Coppa Italia agli ottavi. Al Maradona finisce 6-7, dopo che al 90′ e 120′ il risultato era 2-2: ai quarti ci sarà la Roma. Giovedì le ultime tre partite degli ottavi (vedi articolo).

CLAMOROSO! – Non poteva esserci esordio migliore per Davide Ballardini alla Cremonese. Passa ai quarti di Coppa Italia, eliminando il Napoli con un complessivo 6-7 (2-2 al 90′ e 120′). A sorprendere il Maradona è Charles Pickel, che al 18′ spunta sul secondo palo su tiro-cross di David Okereke e segna da due passi. Bella la giocata degli ospiti. Pareggio del Napoli contestato, tanto che ci vuole un po’ per convalidarlo. Al 33′ gran tiro di Tanguy Ndombele respinto da Marco Carnesecchi, sulla respinta gli frana addosso Giovanni Simeone che di testa prende la traversa ma Juan Jesus ribadisce in rete. Proteste della Cremonese, che chiede fallo sul portiere, ma il VAR non richiama l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi che conferma dopo aver verificato un eventuale fuorigioco. Si riprende a giocare e il Napoli segna ancora, al 36′ con cross di Alessandro Zerbin per la bella girata di testa di Simeone.

RIMONTA E SUPPLEMENTARI – Nella ripresa gli azzurri (stasera all’esordio con un’improbabile “maglia speciale per San Valentino”) provano a gestire il minimo vantaggio, mantenendo gli ospiti in partita. E la Cremonese riesce a pareggiare all’87’, quando ormai sembrava finita, con un colpo di testa preciso di Felix Afena-Gyan su cross da destra di Luca Zanimacchia. Assist e gol di due subentarti, scelte azzeccate di Ballardini dalla panchina. Napoli-Cremonese va ai tempi supplementari, dove al 100′ i grigiorossi restano in dieci, per il doppio giallo a Leonardo Sernicola. Entra subito Victor Osimhen, che impegna Carnesecchi con un colpo di testa sulla cui ribattuta Simeone riesce nell’impresa di colpire palo e traversa. Sempre Simeone, al 114′, manda sull’esterno della rete dopo una parata di Carnesecchi su Matteo Politano. Al 120′ invece Osimhen spedisce a lato di pochissimo.

RIGORI – Segna subito il Napoli con Politano, sotto la traversa, risponde Johan Vasquez. Quest’ultimo spiazza il portiere così come Simeone, Cristian Buonaiuto e Piotr Zielinski. Frank Tsadjout cambia angolo, Alex Meret intuisce ma non basta: la Cremonese replica per la terza volta. Primo errore di Stanislav Lobotka, che manda Carnesecchi dall’altra parte ma calcia a lato alla sua sinistra. Emanuele Valeri calcia fortissimo per il 5-6, vantaggio ospite. Osimhen segna, ma Afena-Gyan completa il cinque su cinque per i suoi: decisivo ai tempi regolamentari e rigori. Clamoroso colpaccio della Cremonese, che ai quarti sfiderà la Roma.