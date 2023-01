Palmeri: «Milan-Inter lascerà strascichi per l’una o per l’altra! Trofeo in più»

Poche ore e sarà Milan-Inter, il Derby di Supercoppa Italiana. A parlarne Palmeri, secondo cui sarà una sfida cruciale per entrambe le squadre

STRASCICHI − Tancredi Palmeri, in collegamento da Riyad per Sportitalia mercato, presenta così il Derby d’Arabia. Le sue parole: «Milan-Inter sarà una partita che lascerà un trofeo in più, un derby di finale, il terzo nella storia centenaria di questa stracittadina. Una partita che lascerà strascichi nella stagione dell’una o dell’altra, soprattutto per chi perderà. Entrambi i due allenatori hanno cercato di alleggerire un po’ la tensione».