Materazzi: «Inter attrezzata e consapevole. La Juventus specula!»

Materazzi ha parlato di Juventus-Inter, match molto atteso e in programma domenica sera. L’ex nerazzurro presenta la partita dell’Allianz Stadium.

DIFFERENZE − In collegamento su Sportitalia, Marco Materazzi ha detto la sua sul derby d’Italia: «L’Inter, che secondo me è la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto, va a giocare contro una Juventus che farà di tutto per tornare in testa. Sarà una partita non facile. Se vince l’Inter può essere determinante. La differenza la può fare il centrocampo. Sappiamo quanto è attrezzato quello dell’Inter e quanto, in questo momento, non è attrezzato quello della Juve, per l’infortunio di Locatelli e la vicenda Pogba. Dovranno fare di necessità virtù. Allegri è stato bravo in questo ed ha tirato fuori il meglio dai suoi giocatori. Le difese? Chi subisce meno vince gli scudetti, ma sono due squadre che subiscono meno in maniera differente. Per la Juventus è un marchio di fabbrica speculare sul gol. Per quanto riguarda l’Inter, dopo la finale di Champions hanno acquisito la consapevolezza di potersela giocare con tutti».