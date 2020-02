Massaro: “Inter, Conte ha portato disciplina. Ma la Juventus resta avanti”

Daniele Massaro, ex calciatore del Milan e ora opinionista, ha analizzato la vittoria dell’Inter nel derby e l’impatto di Conte con l’ambiente nerazzurro. Focus anche sulla lotta scudetto con la Juventus.

MOMENTI TOPICI – In un derby vissuto al cardiopalma, la gestione dei momenti chiave ha fatto la differenza. L’Inter ha ribaltato il Milan in pochissimi minuti, dopo un primo tempo speso a rincorrere i rossoneri che sbucavano da tutte le parti. Daniele Massaro ha analizzato così la grande rimonta dei nerazzurri durante la trasmissione “Pressing Serie A”: «Il Milan ha cominciato a soffrire quando non ha più avuto la forza di attaccare. Ha cominciato ad abbassarsi e i risultati si son visti. Il gol di Marcelo Brozovic ha sbloccato l’Inter e schiacciato il Milan. Quel gol è stato una chiave di volta del match. Carica emotiva per l’Inter dopo questa rimonta? L’aspetto mentale è sempre legato ai risultati: più vinci e meno senti la fatica. Impatto di Antonio Conte su questa squadra? C’è parecchio di suo in questa Inter. Ha messo regole e portato disciplina. Ha ottenuto i giocatori che voleva facendo spendere la società. Ovviamente si è portato a casa dei giocatori perfetti per il suo tipo di gioco. Scudetto? Molto probabilmente non ha la rosa per stare al top sempre e comunque, nonostante le difficoltà, come la Juventus. Ecco perché vedo i bianconeri ancora leggermente avanti».