VIDEO – Parma-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Parma-Lazio, posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Tardini.



VITTORIA E POLEMICHE – Parma-Lazio 0-1 nel posticipo pomeridiano della ventitreesima giornata di Serie A. Niente goleade, stavolta alla Lazio basta segnare una volta. Contro il Parma è il solito Felipe Caicedo a dare i tre punti ai biancocelesti, al termine di una partita molto combattuta. L’ecuadoriano colpisce al 41′, quando su cross dalla destra controllato in maniera dubbia da Ciro Immobile (ma il check al VAR non ravvisa uno stop con il braccio) fa carambolare il pallone sui piedi dell’attaccante, che in piena area fulmina Simone Colombi. A inizio ripresa il Parma si riversa in avanti, ma una conclusione di Riccardo Gagliolo viene murata da Luiz Felipe sul più bello. Le polemiche gialloblù arrivano nel finale, quando su traversone dalla sinistra Francesco Acerbi trattiene Andreas Cornelius in maniera piuttosto vistosa, ma l’arbitro Di Bello fischia fallo in attacco (molto discutibile) e ammonisce anche l’attaccante danese. Lazio a -1 da Inter e Juventus, le due capoliste. Di seguito il video con la sintesi di Parma-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.