Bergomi: “Brozovic uomo partita, con lui l’Inter ha svoltato e vinto”

Bergomi, ospite in studio a “Sky Calcio Club” dopo il derby vinto dall’Inter per 4-2 sul Milan, ha fornito la sua analisi sulla stracittadina. A suo avviso è Brozovic l’uomo chiave nella memorabile rimonta di ieri sera.



BROZOVIC UOMO PARTITA – Per Giuseppe Bergomi l’uomo simbolo dell’Inter è Marcelo Brozovic, che col suo gol dell’1-2 ha dato il via alla rimonta nerazzurra: «Per me l’uomo partita è Brozovic perché cambia la partita. L’1-2 ha dato motivazione all’Inter che poi ha vinto il derby sull’onda emotiva. Per cinquanta minuti ho visto un grande Milan, con un’Inter molto bloccata. Il Milan stava in campo benissimo poi il gol dell’1-2 ha svoltato la partita. A Stefan de Vrij metto 7, nel primo tempo però non accorciava mai, Zlatan Ibrahimovic si staccava dalla linea e faceva gioco e non lo seguiva mai. Ad Alexis Sanchez devi dare un voto positivo, pensate al gol del 2-2, lì va profondo, rischia il fuorigioco ed è arrivato il pareggio».