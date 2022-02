Massara: «Pioli, una chiave per limitare l’Inter! Inzaghi tiene a un aspetto»

L’Inter domani sfida il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia in programma alle ore 21.00 (QUI le ultime sui nerazzurri). Dario Massara, ospite negli studi di Sky Sport 24, fa il punto sul momento no di entrambe le squadre con una considerazione sul possibile undici titolare di Inzaghi

MOMENTO NERO – L’Inter e il Milan si sfideranno domani nella semifinale di andata di Coppa Italia. Secondo Dario Massara entrambe le squadre hanno una chance importante: «Il derby sarà un’occasione per provare a mettere da parte questo momento di crisi sia di risultati che di prestazioni, perché si sono viste meno brillanti sia Inter che Milan. Quindi è una partita che ha il solito taglio del derby ma anche qualcosa in più visto il momento. Questa è la prima sfida, non mi aspetto turnover ma scelte ponderate in base anche ai prossimi impegni. Krunic sulla trequarti? Secondo me ci sono due chiavi: la prima è tattica, cioè mettere un uomo su Brozovic per limitare il gioco dell’Inter. La seconda invece riguarda il momento poco brillante di Brahim Diaz, quindi magari tenerlo in panchina per poi giocarsi la carta nel secondo tempo».

GERARCHIE – Massara non pensa che l’Inter abbia un atteggiamento diverso con le squadre cosiddette “piccole”: «Le piccole limitano il gioco? È un problema che c’era anche prima, penso che durante la stagione ci sia sempre un momento di calo e Inzaghi spesso lo ha avuto a inizio anno. Sarà qualcosa di relativo alla preparazione atletica. Non vedo una grossa differenza contro le piccole. La semifinale di Coppa Italia è una motivazione grande. Dumfries-Darmian? Secondo me gioca Dumfries perché Inzaghi alle gerarchie ci tiene tantissimo e quindi in semifinale sceglie i suoi undici».