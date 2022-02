Inter, ricavi in calo a fine 2021: copertura grazie ai nuovi sponsor

Attraverso il proprio sito ufficiale, la società Inter ha pubblicato l’aggiornamento sui conti per quanto riguarda l’ultimo semestre del 2021. Rispetto all’ultimo semestre del 2020 i ricavi sono calati per due motivi principali. Ma una parziale copertura è arrivata grazie ai nuovi sponsor

RICAVI IN CALO – La società Inter ha comparato i ricavi dell’ultimo semestre 2021 con quello del 2020, sottolineando un calo nei ricavi per due motivi principali: “I ricavi sono calati di 72 milioni di euro dai 130,2 milioni dell’ultimo semestre del 2021 rispetto all’ultimo semestre del 2020. Il motivo è da ricercare nel calo di 25,3 milioni degli incassi indiretti in Serie A e al calo delle sponsorizzazioni per un totale di 13,5 milioni di euro (da 18,1 milioni a 4,6), a causa soprattutto della fine del contratto con l’agenzia di partnership regionale a partire dall’1 luglio 2021“.

COPERTURA – Un calo che, secondo quanto comunicato dalla società Inter, è stato attutito grazie ai nuovi sponsor. Nel report pubblicato oggi sul sito ufficiale, si legge: “Il calo dei ricavi è stato parzialmente coperto dalle maggiori entrate provenienti dagli sponsor di maglia da 5,2 a 12,3 milioni di euro. Entrate guidate dai tre nuovi sponsor della stagione 2021/2022, ovvero Socios.com, Zytara/Digitalbits e Lenovo“.