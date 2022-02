Massara: «Mi tengo un ballottaggio nell’Inter. Sanchez? Se fuori si perde»

Massara ha parlato a Sky Sport 24 della partita di domani, trovando un ballottaggio di formazione. Il giornalista si sofferma sulla posizione di Sanchez e su quello che può dare in questo momento, venendo dal gran gol alla Roma in Coppa Italia.

GIOCA O NO? – Meno di ventiquattro ore a Napoli-Inter e resta ancora qualche scelta da fare a Simone Inzaghi (vedi convocati). Per Dario Massara è sull’attacco che bisogna stare attenti, visto il periodo: «Mi tengo ancora il dubbio sul ballottaggio in attacco dell’Inter, perché faccio una fatica incredibile in questo momento a vedere Alexis Sanchez fuori dai titolari. Questo anche perché Lautaro Martinez non è brillantissimo. Visto che Inzaghi è molto attento all’aspetto mentale probabilmente tenerlo fuori da una partita del genere vorrebbe dire perderlo. È una gara scudetto, Sanchez è troppo in forma».