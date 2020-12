Massara: “Inter, contro lo Spezia occasione per fare ulteriore step”

Condividi questo articolo

Dario Massara

Dario Massara, presente negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter, impegnata domenica nella sfida contro lo Spezia. Il giornalista analizza le difficoltà del match ed il momento dei nerazzurri

STEP – Dario Massara analizza il prossimo match dell‘Inter ed il momento dei nerazzurri: «Lo Spezia è una squadra particolare, che accetta di giocare con la difesa alta e gli uno contro uno a tutto campo. Io penso che Conte possa puntare in una squadra più di qualità. In questa partita i nerazzurri devono fare uno step di mentalità, non prenderla sotto gamba e non sottovalutare l’avversario. Non come contro gli ultimi minuti contro il Napoli»