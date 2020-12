Bakayoko lascia l’Inter! Vicino l’accordo con un club estero – GDM

Secondo “Gianlucadimarzio.com”, il classe 1998 Axel Bakayoko sarebbe vicissimo al trasferimento alla Stella Rossa di Dejan Stankovic. I dettagli

AI DETTAGLI – Dopo due anni di prestito al San Gallo, nella massima divisione svizzera, per l’esterno d’attacco, di proprietà dell’Inter, Axel Bakayoko, sarebbe pronta una nuova avventura all’estero. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, il classe 1998 sarebbe vicinissimo al trasferimento a titolo definitivo alla Stella Rossa, squadra allenata da Dejan Stankovic, che affronterà il Milan di Stefano Pioli nei sedicesimi di Europa League. Nelle prossime ore potrebbe essere raggiunto l’accordo per definire l’operazione. Bakayoko non era riuscito a lasciare l’Inter nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, dopo la fine del prestito nel club svizzero. Il suo vincolo coi nerazzurri, al momento, è in scadenza a giugno prossimo.

