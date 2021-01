Massara: Â«Eriksen, insieme a Sensi tanta qualitÃ . Inter-Gomez? NienteÂ»

Massara: «Eriksen, insieme a Sensi tanta qualità. Inter-Gomez? Niente»

Dario Massara

Dario Massara, giornalista e telecronista di “Sky Sport”, ha commentato la decisione di Antonio Conte di provare Christian Eriksen come play di centrocampo (vedi articolo). Aggiornamenti anche sull’idea Gomez per i nerazzurri.

TATTICHE E MERCATO – Il giornalista di “Sky Sport” Dario Massara ha commentato la possibile formazione dell’Inter in vista della sfida di domani contro la Fiorentina. Aggiornamenti anche sul mercato, con le voci di una possibile trattativa per Gomez troncate sul nascere: «Se Conte dovesse giocare con Eriksen, Vidal e Sensi a tre a centrocampo, il danese da play basso potrebbe essere una soluzione. Con questi uomini di qualità ce ne sarebbe tanta. Papu Gomez all’Inter? Al momento non c’è nulla, sia per costi che per opportunità».