Conte: Â«Eriksen play contro la Fiorentina, mi aspetto grandi risposteÂ»

Conte: «Eriksen play contro la Fiorentina, mi aspetto grandi risposte»

Antonio Conte Inter

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ecco le sue parole, riportate da “Rai Sport”, specialmente per quanto riguarda la nuova grande occasione che verrà data a Christian Eriksen.

OSTACOLO ARDUO – Antonio Conte è chiaro: prima che alla Juventus si deve pensare alla sfida di domani contro la Fiorentina, in una sfida sicuramente ardua: «È un trofeo, conta sicuramente per noi tutti. Adesso dobbiamo affrontare la Fiorentina, che avrà la nostra stessa idea. Sono un’ottima squadra, magari in campionato non stanno esprimendo i loro reali valori, ma hanno ottimi giocatori e sono un ostacolo arduo. Dopo questo penseremo poi al campionato dove affronteremo una delle squadre più forti».

NUOVA OCCASIONE – Conte ha anche rivelato che Christian Eriksen avrà una nuova grande occasione per rilanciare la sua carriera in nerazzurro: «Nella carriera di un calciatore ci sono momenti più e meno favorevoli. Per quanto riguarda Christian abbiamo avuto tempo per lavorare con lui anche su una nuova posizione, ovvero quella di play, quella che ora riveste Brozovic. Domani mi aspetto grandi risposte da lui in questa posizione».