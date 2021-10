Massara: «Assenza Eriksen importante. A Dzeko manca ancora qualcosa»

Dario Massara, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene un errore non considerare nell’Inter l’assenza di Eriksen. Inoltre, Dzeko bene ma gli manca ancora qualcosa per migliorare definitivamente

ERIKSEN − Secondo Massara, il danese manca a questa Inter: «È stato uno degli errori fatti in estate quando pensavamo ad un Inter diversa dall’anno scorso senza Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Christian Eriksen è stato fondamentale. Stefano Sensi potrebbe aiutare Inzaghi, in uno buono stato di salute potrebbe far sentire di meno la mancanza del danese».

DZEKO − Massara individua una mancanza ancora per l’attaccante bosniaco: «Non so se dipende dalla squadra, la gara di ieri sera darà grande spinta all’Inter. Potremmo dire tra un po’ di tempo che è stata la partita della svolta per i nerazzurri. Lo Sheriff squadra difficile, a Edin Dzeko manca ancora qualcosa come l’assistenza di qualcuno in centrocampo. Eriksen non c’è, Hakan Calhanoglu ancora non è al meglio. Appena il centrocampo lo assisterà, lui potrà migliorare definitivamente».