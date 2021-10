Barzaghi: «Inter-Juventus, la partita di Vidal. Dzeko? Voglioso ed efficace»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, ha commentato il momento dell’Inter e soprattutto dei due principali protagonisti della vittoria di ieri sera in Champions League contro lo Sheriff

VIDAL − Barzaghi commenta il momento del centrocampista cileno: «Sarà la partita di Arturo Vidal Inter-Juventus. L’anno scorso quando ci fu la partita scattò qualcosa nella testa dei giocatori di Antonio Conte, la personalità. Vidal è stato protagonista lo scorso anno. È stato però anche un anno travagliato per lui, oggi invece ha un entusiasmo da ragazzino a detta di Simone Inzaghi. L’Inter ha bisogno di giocatori di personalità, ieri l’Inter ha superato una curva pericolosa perché non vincere significava aprire dubbi sul calendario. Vidal ha dato apporto di energia insieme a Edin Dzeko».

DZEKO − Così Barzaghi sull’attaccante bosniaco: «Nelle ultime 11 partite, Edin Dzeko ha fatto sette gol e tre assist. Lascia sempre il segno, ha avuto un impatto importante. Il Dzeko dell’Inter ha grande voglia ed efficacia in attacco, ieri ha fatto l’assist a Vidal. Contro la Juventus, nonostante il primo gol in Italia lo abbia segnato contro i bianconeri, ha numeri negativi con due vittorie, due pareggi e sei sconfitte con la maglia della Roma. Ma risultati come quello di ieri, fanno aumentare autostima».