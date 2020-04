Martorelli: “Serie A? Spadafora cambia dichiarazioni. Il calciomercato…”

Giocondo Martorelli, noto agente, è intervenuto a “Tutto Mercato Web”. Nel corso della sua invervista ha parlato dell’emergenza Coronavirus nel calcio e di come potrebbe cambiare il calciomercato

RIPRESA – Martorelli ha prima parlato dell’eventuale ripresa di questa stagione: «Più volte ho ripetuto che fin quando ci saranno linee guida chiare è difficile fare programmi. Ancora una volta Spadafora rilascia dichiarazioni contrarie rispetto a quanto detto giorni fa. Nel mondo del calcio c’è in questo momento apprensione e difficoltà nel programmare la prosecuzione del campionato. L’augurio è quello di portare a termine almeno la Serie A e spero che gli organi competenti possano decidere in tal senso. Il protocollo della Figc mi sembra dia l’impegno a mantenere un livello alto di protezione però poi ci chiediamo: un caso può tornare anche a settembre a allora i rischi ci sono sia a giugno che forse nei prossimi mesi. La certezza matematica che non ci saranno più casi non ci sarà finchè non verrà trovato un vaccino».

CAMBIAMENTI – Martorelli ha inevitabilmente parlato di come potrebbe cambiare il calciomercato: «Non sarà più come ho fatto per trent’anni girando per gli alberghi, vivendo grandi raduni con ds e operatori e con cene e incontri. Ci saranno tanti colloqui telefonici e incontri in punti dove non ci sarà aggregazione».

Fonte: Tutto Mercato Web – Lorenzo Marucci.