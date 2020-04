Coutinho-Chelsea, si tratta. Il Barcellona si paga Lautaro Martinez? – Sport

Lautaro Martinez, come noto, è un obiettivo di mercato del Barcellona. L’Inter non cede e vuole i 111 milioni della clausola rescissioria, con il club blaugrana che potrebbe trovare un alleato in un ex nerazzurro: Coutinho

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Barcellona e Chelsea hanno iniziato a trattare per il trasferimento di Philippe Coutinho a Londra. Il Bayern Monaco ha infatti comunicato che non intende riscattare il brasiliano con lo stesso giocatore che vorrebbe tornare in Inghilterra dopo l’esperienza positiva al Liverpool. L’ostacolo è quindi rappresentato dal prezzo, con il Barcellona che chiede almeno 90 milioni. L’obiettivo è quindi “finanziare” in parte l’acquisto di Luataro Martinez con i soldi di Coutinho.