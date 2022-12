Marotta, ritorno alla Juventus? L’AD dell’Inter porterebbe con sé un ex socio

Non si placano le voci di un possibile ritorno dell’AD dell’Inter, Beppe Marotta, alla Juventus. Nel caso in cui si verificasse veramente questa ipotesi, il direttore si porterebbe dietro con sé anche un ex socio, oggi alla Roma

RETROSCENA − Beppe Marotta di nuovo alla Juventus? Per il momento è soltanto un’ipotesi. Il dirigente ha un contratto con l’Inter ancora in corso fino alla stagione 2024/25 e ad oggi non ci sono state voci o indiscrezioni di una possibile e anticipata separazione tra l’AD e la Beneamata. Secondo Calcio e Finanza, però, i contatti tra Marotta e John Elkann sarebbero già avvenuti. Non solo. In caso di ritorno dell’Amministratore Delegato nerazzurro alla Juventus, si porterebbe con sé anche Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer alla Roma. I due si conoscono molto bene avendo già lavorato proprio alla Juventus tra il 2011 e il 2020.