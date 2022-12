L’Inter si prepara alla trasferta di Siviglia col Betis: Inzaghi studia le mosse

Sabato 17 dicembre, l’Inter scenderà nuovamente in campo per la terza amichevole di dicembre. Sarà in Spagna per affrontare il Betis. I nerazzurri si sono allenati stamattina sotto gli occhi di mister Simone Inzaghi

ULTIME − Seduta di allenamento mattutina per l’Inter, che si prepara alla terza amichevole del mese. A Siviglia ci sarà il Real Betis, squadra sesta in Liga. Ad Appiano Gentile anche alcuni superstiti dal Mondiale come Romelu Lukaku e André Onana, i quali si sono allenati regolarmente. Il belga, a quanto appurato (vedi articolo), dovrebbe però saltare la sfida contro gli spagnoli per recuperare al meglio in vista della partita contro il Napoli del 4 gennaio. A parte invece Correa e D’Ambrosio, ancora alle prese con qualche acciacco muscolare. Con molta probabilità Inzaghi dovrebbe confermare il blocco visto contro il Salisburgo con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko in avanti. In tal caso, Barella e Calhanoglu saranno supportati in mezzo da Gagliardini.